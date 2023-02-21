Горбунов Даниил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Даниил Максимович

Горбунов Даниил Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбунова Домника Стефановна

Колодежное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close