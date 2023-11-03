Гранкин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкин Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гранкин Дмитрий Ефимович

Мать: Гранкина Елизавета Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Валерий Иванович

Мать ребёнка: Гранкина Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Гранкина Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранкина Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузикова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Гранкина Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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