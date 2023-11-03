Гранкин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гранкина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гранкина Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гранкина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузикова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Гранкина Александра Яковлевна
Смерть
Неизвестно