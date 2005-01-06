Хлебец Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлебец Степан Васильевич

Хлебец Степан Васильевич

avatar

Место рождения

Хрисо, Берёзовский район, Брестская область

Дата рождения

21.01.1952

Дата смерти

06.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрисо, Берёзовский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебец (Василевская) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1974

Дочь: Хлебец Людмила Степановна

Мать ребёнка: Хлебец (Василевская) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
11.03.1976

Сын: Хлебец Сергей Степанович

Мать ребёнка: Хлебец (Василевская) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
30.11.1981

Сын: Хлебец Виктор степанович

Мать ребёнка: Хлебец (Василевская) Ольга Васильевна

Смерть
06.01.2005
Хрисо, Берёзовский район, Брестская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.