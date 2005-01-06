Хлебец Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1952
Дата смерти06.01.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1974
Дочь: Хлебец Людмила Степановна
Мать ребёнка: Хлебец (Василевская) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.1976
Мать ребёнка: Хлебец (Василевская) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
30.11.1981
Мать ребёнка: Хлебец (Василевская) Ольга Васильевна
Смерть
06.01.2005