Раевская Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1939
Дочь: Ткаченко Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Раевский Иван Пантелеевич
Краснополье, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Раевский Иван Пантелеевич
Смерть
Неизвестно