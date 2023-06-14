Шавыркин Вадим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШавыркин Вадим Александрович

Шавыркин Вадим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шавыркин Александр Константинович

Мать: Шавыркина Зинаида