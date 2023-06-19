Морозова (Ковалюк) Вера Федосеевна
Место рождения
Дата рождения30.06.1942
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1942
В Кировской области Марину направили к бабушке, которая жила с дочкой. В деревне Малые Скурихины, Орловский района, Кировской области 30 июня 1942 года Марина родила последнего ребенка – Веру. Марина ... Показать все
Бракосочетание
03.09.1973
Крыловка, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.12.1974
Дочь: Шурыгина Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Морозов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
29.07.1976
Дочь: Коренева Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Морозов Виктор Михайлович
Развод
Около 1979