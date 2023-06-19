Морозова (Ковалюк) Вера Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Ковалюк) Вера Федосеевна

Место рождения

Малые Скурихины, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1942

Отец: Ковалюк Феодосий Васильевич

Мать: Ковалюк Марина Васильевна

Малые Скурихины, Орловский муниципальный район, Кировская область
В Кировской области Марину направили к бабушке, которая жила с дочкой. В деревне Малые Скурихины, Орловский района, Кировской области 30 июня 1942 года Марина родила последнего ребенка – Веру. Марина ... Показать все
Бракосочетание
03.09.1973

Муж: Морозов Виктор Михайлович

Крыловка, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.12.1974

Дочь: Шурыгина Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Морозов Виктор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.1976

Дочь: Коренева Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Морозов Виктор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Около 1979

Муж: Морозов Виктор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва