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Василиса
Василиса
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1853
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван
Около 1830 г.р.
Мать
Екатерина Ивановна
Около 1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец:
Иван
Мать:
Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно
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