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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1849
Дочь: (Суворова) Евдокия Андреева
Мать ребёнка: (Суворова) Прасковья Лукина
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
незаконно рожденная, отчество дано по крестному отцу Андрею Андрееву сыну Андрея Мартынова
Смерть
Неизвестно