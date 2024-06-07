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Дата рождения

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Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

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АС
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1849

Дочь: (Суворова) Евдокия Андреева

Мать ребёнка: (Суворова) Прасковья Лукина

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
незаконно рожденная, отчество дано по крестному отцу Андрею Андрееву сыну Андрея Мартынова
Смерть
Неизвестно

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