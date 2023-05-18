Пинская (Пономарева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинская (Пономарева) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1927

Дочь: Антоненко Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Пенской Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Евгения Тимофеевна

Отец ребёнка: Пенской Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Пенской Борис Тимофеевич

Отец ребёнка: Пенской Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
02.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пенской Тимофей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенской Тимофей Михайлович

Смерть
1984