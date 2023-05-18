Пинская (Пономарева) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1927
Дочь: Антоненко Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Пенской Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Евгения Тимофеевна
Отец ребёнка: Пенской Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Пенской Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
02.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пенской Тимофей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984