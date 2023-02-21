Герасимова (Пакскина) Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Пакскина) Анна Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1901

Муж: Герасимов Роман Георгиевич

Рождение ребёнка
16.10.1902

Сын: Герасимов Иаков Романович

Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич

Рождение ребёнка
10.11.1903

Сын: Герасимов Иоанн Романович

Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич

Рождение ребёнка
05.09.1905

Дочь: Вера Романовна

Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич

Рождение ребёнка
05.11.1907

Сын: Герасимов Михаил Романович

Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич

Рождение ребёнка
28.05.1910

Дочь: Агрипина Романовна

Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич

Рождение ребёнка
08.01.1912

Дочь: Татьяна Романовна

Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Андрей Романович

Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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