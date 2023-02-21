Герасимова (Пакскина) Анна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1901
Рождение ребёнка
16.10.1902
Сын: Герасимов Иаков Романович
Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
10.11.1903
Сын: Герасимов Иоанн Романович
Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
05.09.1905
Дочь: Вера Романовна
Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
05.11.1907
Сын: Герасимов Михаил Романович
Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
28.05.1910
Дочь: Агрипина Романовна
Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
08.01.1912
Дочь: Татьяна Романовна
Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Андрей Романович
Отец ребёнка: Герасимов Роман Георгиевич
Смерть
Неизвестно