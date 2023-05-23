Воробьёва Клавдия Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Клавдия Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Василий Фёдорович