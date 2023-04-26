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Коча Александр Николаевич
Коча Александр Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.1965
Пол
Мужской
Отец
Коча Николай Семенович
1924 г.р.
Мать
Коча (Жужлева) Евдокия Макаровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1965
Отец:
Коча Николай Семенович
Мать:
Коча Евдокия Макаровна
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