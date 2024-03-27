Боксер (Скалер) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1891
Сын: Боксер Яков Павлович
Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Боксер Енох (Ион)
Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Рождение ребёнка
12.11.1906
Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Рождение ребёнка
12.11.1908
Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боксер Меер Павлович
Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боксер Борис
Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лея
Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боксер Владимир
Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь парализовало ноги