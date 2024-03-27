Боксер (Скалер) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоксер (Скалер) Софья

Боксер (Скалер) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1891

Сын: Боксер Яков Павлович

Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Боксер Енох (Ион)

Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Рождение ребёнка
12.11.1906

Сын: Боксер Григорий Павлович

Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Боксер Григорий Павлович

Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Меер Павлович

Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Борис

Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лея

Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Владимир

Отец ребёнка: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь парализовало ноги
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close