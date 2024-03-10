Марков Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1895
Дата смерти01.10.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1895
Рождение, крещение: запись о рождении №76, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
11.09.1895
Восприемниками при крещении были сельца Журавинок крестьянин Петр Никифоров Кулешов [брат Михаила Никифоровича Кулешова, женатого на сестре Матроны и Варвары – Пелагее Анисимовне Полянской] и крестьян... Показать все
Смерть
01.10.1895
Умер от природной слабости Смерть, похороны: запись о смерти №69, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
01.10.1895