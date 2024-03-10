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Марков Иван Яковлевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

10.09.1895

Дата смерти

01.10.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1895

Отец: Марков Яков Иванович

Мать: Маркова (Полянская) Матрена Анисимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №76, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
11.09.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были сельца Журавинок крестьянин Петр Никифоров Кулешов [брат Михаила Никифоровича Кулешова, женатого на сестре Матроны и Варвары – Пелагее Анисимовне Полянской] и крестьян... Показать все
Смерть
01.10.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умер от природной слабости Смерть, похороны: запись о смерти №69, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
01.10.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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