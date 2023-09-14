Калинин Феоктист Анфиногенович
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское
Дата рождения1783
Дата смерти1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское
Рождение ребёнка
1795
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Матрона Иоанновна
Смерть
1837
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское