Парасковья Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Ларионовна

Место рождения

Нефедово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Нефедово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Антон Егорович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Тихон Антонович

Отец ребёнка: Антон Егорович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Антон Егорович

Рождение ребёнка
?.03.1795

Сын: Василий Антонович

Отец ребёнка: Антон Егорович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Иван Антонович

Отец ребёнка: Антон Егорович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Антонов Алексей Антонович

Отец ребёнка: Антон Егорович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Лукерья Антоновна

Отец ребёнка: Антон Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Егорович

Смерть
Неизвестно