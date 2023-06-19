Парасковья Ларионовна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Антон Егорович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тихон Антонович
Отец ребёнка: Антон Егорович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Антон Егорович
Рождение ребёнка
?.03.1795
Сын: Василий Антонович
Отец ребёнка: Антон Егорович
Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иван Антонович
Отец ребёнка: Антон Егорович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Антонов Алексей Антонович
Отец ребёнка: Антон Егорович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Лукерья Антоновна
Отец ребёнка: Антон Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Егорович
Смерть
Неизвестно