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Матвей Самойлов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Самойла Петров

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Спиридон Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Аграфена Матвеева

Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Рыльский Марк Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Афанасьева

Смерть
Неизвестно