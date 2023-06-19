Матвей Самойлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Самойла Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Спиридон Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Аграфена Матвеева
Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева
Рождение ребёнка
До 1840
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Афанасьева
Смерть
Неизвестно