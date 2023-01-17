Куличихина Дарья Кряквина
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1846
Сын: Куличихин Николай Никифорович
Отец ребёнка: Меркулов (примак) Никифор Аверьянович
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850
Сын: Куличихин Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Меркулов (примак) Никифор Аверьянович
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1853
Сын: Куличихин Иван Никифорович
Отец ребёнка: Меркулов (примак) Никифор Аверьянович
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1857
Сын: Куличихин Егор Никифорович
Отец ребёнка: Меркулов (примак) Никифор Аверьянович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Оглоблина Пелагея Куличихина
Отец ребёнка: Меркулов (примак) Никифор Аверьянович
Смерть
Неизвестно