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Куличихина Дарья Кряквина

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кряквин (в Бегах С 1829) Константин Трофимович

Мать: Кряквина Евдокия Тимофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Куличихин Николай Никифорович

Отец ребёнка: Меркулов (примак) Никифор Аверьянович

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Куличихин Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Меркулов (примак) Никифор Аверьянович

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Куличихин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Меркулов (примак) Никифор Аверьянович

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Куличихин Егор Никифорович

Отец ребёнка: Меркулов (примак) Никифор Аверьянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Оглоблина Пелагея Куличихина

Отец ребёнка: Меркулов (примак) Никифор Аверьянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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