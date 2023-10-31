Ситникова Ольга Лукъянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова Ольга Лукъянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Коншинъ Михаил Михайлович

Мать: Ситникова Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
06.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заичкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заичкин Петр

Смерть
Неизвестно
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