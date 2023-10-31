Ситникова Ольга Лукъянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Рождение ребёнка
06.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заичкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заичкин Петр
Смерть
Неизвестно