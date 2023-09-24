Чупров Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1986
Сын: Чупров Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Чупрова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1988
Сын: Чупров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Чупрова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
12.10.1999
Сын: Чупров Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Чупрова Галина Васильевна