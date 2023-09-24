Чупров Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупров Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1961

Отец: Чупров Александр Максимович

Мать: Чупрова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1986

Сын: Чупров Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Чупрова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
08.06.1988

Сын: Чупров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Чупрова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
12.10.1999

Сын: Чупров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Чупрова Галина Васильевна

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