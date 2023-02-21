Устинов Филипп
Место рожденияд. Устиновская, Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Устиновская, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: не указана
д. Устиновская, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Артемий ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно