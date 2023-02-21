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Устинов Филипп

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Место рождения

д. Устиновская, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Устиновская, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Устинов Иоанн Филиппович

Мать ребёнка: не указана

д. Устиновская, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Артемий ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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