Нищеретов Степан Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1937
Дочь: Яблонская Зоя Степановна
Мать ребёнка: Нищеретова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
01.09.1941
Сын: Нищеретов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Нищеретова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
14.10.1946
Сын: Нещеретов Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Нищеретова Наталья Егоровна
Смерть
Неизвестно