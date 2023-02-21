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Нищеретов Степан Самойлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1937

Дочь: Яблонская Зоя Степановна

Мать ребёнка: Нищеретова Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
01.09.1941

Сын: Нищеретов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Нищеретова Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
14.10.1946

Сын: Нещеретов Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Нищеретова Наталья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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