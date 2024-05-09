Локтин Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.2016
Дочь: Локтина Дарья Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности