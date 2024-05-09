Локтин Виталий Иванович 28.01.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Локтин Виталий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.2016

Дочь: Локтина Дарья Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.2017

Сын: Локтин Глеб Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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