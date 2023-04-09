Степанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Тимофей Фролович

Мать: Авдотья Лукинична

Смерть
Неизвестно