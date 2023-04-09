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Степанида Тимофеевна
Степанида Тимофеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Тимофей Фролович
1813 г.р.
Мать
Авдотья Лукинична
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Тимофей Фролович
Мать:
Авдотья Лукинична
Смерть
Неизвестно
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