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Бурылов Илья

Место рождения

Д.Гарюшки Пермского уезда

Дата рождения

12.07.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1846

Отец: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/

Мать: Бурылова (Паинова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Бурылова) Афанасия

Мать ребёнка: Бурылова (Батракова) Евдокия

Бракосочетание
30.10.1866

Жена: Бурылова (Батракова) Евдокия

Рождение ребёнка
13.05.1871

Дочь: (Бурылова) Параскева

Мать ребёнка: Бурылова (Батракова) Евдокия

Рождение ребёнка
10.06.1883

Дочь: Попова (Бурылова) Анна

Мать ребёнка: Бурылова (Батракова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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