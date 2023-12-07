Бурылов Илья
Место рожденияД.Гарюшки Пермского уезда
Дата рождения12.07.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1846
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Бурылова) Афанасия
Мать ребёнка: Бурылова (Батракова) Евдокия
Бракосочетание
30.10.1866
Рождение ребёнка
13.05.1871
Дочь: (Бурылова) Параскева
Мать ребёнка: Бурылова (Батракова) Евдокия
Рождение ребёнка
10.06.1883
Дочь: Попова (Бурылова) Анна
Мать ребёнка: Бурылова (Батракова) Евдокия
Смерть
Неизвестно