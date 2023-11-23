Федул Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Яков Филимонов
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поликарп Федулов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Федулов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феофил Федулов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Федулов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1753
Сын: Даниил Федулов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Смерть
1789