Федул Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедул Яковлев

Федул Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Яков Филимонов

Мать: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поликарп Федулов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Федулов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феофил Федулов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Федулов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Стефанова

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1753

Сын: Даниил Федулов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Смерть
1789

Мы используем куки для улучшения работы сайта.