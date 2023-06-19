(Маслова) Томара
Место рождения
Дата рождения07.08.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гвоздев Сергей Геннадьевия
Рождение ребёнка
29.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гвоздев Сергей Геннадьевия
Бракосочетание
Неизвестно