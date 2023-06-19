(Маслова) Томара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маслова) Томара

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Место рождения

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.08.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гвоздев Сергей Геннадьевия

Рождение ребёнка
29.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гвоздев Сергей Геннадьевия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвоздев Сергей Геннадьевия