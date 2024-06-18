Кузнецов Иван Варламович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Иван Варламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович

Мать: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Дементьевна (Демидовна)

Рождение ребёнка
30.07.1895

Дочь: (Кузнецов) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мария Дементьевна (Демидовна)

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кузнецов Яков Иванович

Мать ребёнка: Мария Дементьевна (Демидовна)

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кузнецов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Мария Дементьевна (Демидовна)

Рождение ребёнка
25.02.1907

Дочь: (Кузнецов) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мария Дементьевна (Демидовна)

Рождение ребёнка
16.05.1909

Сын: Кузнецов Константин Иванович

Мать ребёнка: Мария Дементьевна (Демидовна)

Рождение ребёнка
02.04.1912

Дочь: (Кузнецов) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мария Дементьевна (Демидовна)

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