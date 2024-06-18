Кузнецов Иван Варламович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1895
Дочь: (Кузнецов) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мария Дементьевна (Демидовна)
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Мария Дементьевна (Демидовна)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кузнецов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Мария Дементьевна (Демидовна)
Рождение ребёнка
25.02.1907
Дочь: (Кузнецов) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мария Дементьевна (Демидовна)
Рождение ребёнка
16.05.1909
Сын: Кузнецов Константин Иванович
Мать ребёнка: Мария Дементьевна (Демидовна)
Рождение ребёнка
02.04.1912
Дочь: (Кузнецов) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мария Дементьевна (Демидовна)