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Богданова Мария Матвеевна
Богданова Мария Матвеевна
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Место рождения
Лонская
Дата рождения
1872 ст.
Дата смерти
14.11.1919
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Лонская
Смерть
14.11.1919
Лонская
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 137 - 137 об
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