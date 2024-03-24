Богданова Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Мария Матвеевна

Место рождения

Лонская

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

14.11.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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ПК
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Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лонская
Смерть
14.11.1919
Лонская
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 137 - 137 об
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