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Павличенко Федор Григорьевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Павличенко Григорий Иванович

Мать: Павличенко Мария Михайловна

Бракосочетание
02.11.1886

Жена: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Павличенко) Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Павличенко Филипп Федорович

Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна

Рождение ребёнка
29.01.1896

Сын: Павличенко Василий Федорович

Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Павличенко Федор Федорович

Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна

Рождение ребёнка
07.07.1902

Дочь: (Павличенко) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна

Рождение ребёнка
25.03.1907

Сын: Павличенко Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна

Рождение ребёнка
15.02.1910

Сын: Павличенко Павел Федорович

Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна

Смерть
Неизвестно

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