Павличенко Федор Григорьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
02.11.1886
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Павличенко) Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Павличенко Филипп Федорович
Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна
Рождение ребёнка
29.01.1896
Сын: Павличенко Василий Федорович
Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Павличенко Федор Федорович
Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна
Рождение ребёнка
07.07.1902
Дочь: (Павличенко) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна
Рождение ребёнка
25.03.1907
Сын: Павличенко Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна
Рождение ребёнка
15.02.1910
Сын: Павличенко Павел Федорович
Мать ребёнка: Павличенко (Шевлякова) Мелания Фадеевна
Смерть
Неизвестно