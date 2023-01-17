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Манелюк Евгений Геннадьевич

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Место рождения

Новочернореченский, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

23.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1982

Отец: Манелюк Геннадий Афанасьевич

Мать: Изместьева Светлана Александровна

Новочернореченский, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
05.09.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.01.2014

Дочь: Манелюк Ангелина Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
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