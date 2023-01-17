Манелюк Евгений Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1982
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1982
Бракосочетание
05.09.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.01.2014
Дочь: Манелюк Ангелина Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край