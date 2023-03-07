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Колупаев Григорий Панфилов

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Колупаев Панфил Игнатьев

Мать: Колупаева Евдокия Елисеева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1817 ст.

Жена: Колупаева Евдокия Иванова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Колупаев Фотий Григорьев

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1836
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