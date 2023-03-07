Колупаев Григорий Панфилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
21.01.1817 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1836