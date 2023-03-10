Колмогорцев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1966
Дочь: Коркина Маргарита Павловна
Мать ребёнка: Колмогорцева Галина Руфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колмогорцева Ольга Павловна
Мать ребёнка: Колмогорцева Галина Руфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колмогорцева Евгения Павловна
Мать ребёнка: Колмогорцева Галина Руфовна
Смерть
Неизвестно