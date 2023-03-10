Колмогорцев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмогорцев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1966

Дочь: Коркина Маргарита Павловна

Мать ребёнка: Колмогорцева Галина Руфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колмогорцева Ольга Павловна

Мать ребёнка: Колмогорцева Галина Руфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колмогорцева Евгения Павловна

Мать ребёнка: Колмогорцева Галина Руфовна

Смерть
Неизвестно
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