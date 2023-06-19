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Ощепков Василий Андреевич

Место рождения

Таборы, Оханский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ощепков Андрей Никифорович

Мать: Ощепкова Дарья Ивановна

Таборы, Оханский, Пермский край