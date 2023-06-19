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Ощепков Василий Андреевич
Ощепков Василий Андреевич
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Место рождения
Таборы
, Оханский, Пермский край
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ощепков Андрей Никифорович
1830 г.р.
Мать
Ощепкова (Романова) Дарья Ивановна
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ощепков Андрей Никифорович
Мать:
Ощепкова Дарья Ивановна
Таборы
, Оханский, Пермский край
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