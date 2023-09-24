Верхотуровна Александра Гавриловна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Сын: Верхотуров Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Верхотуров Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: (Верхотурова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Верхотуров Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Верхотуров Никита Михайлович
Отец ребёнка: Верхотуров Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно