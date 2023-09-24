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Верхотуровна Александра Гавриловна

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Верхотуров Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Верхотуров Михаил Алексеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: (Верхотурова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Верхотуров Михаил Алексеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Верхотуров Никита Михайлович

Отец ребёнка: Верхотуров Михаил Алексеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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