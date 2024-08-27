Иванов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1924
Дочь: Свеженцева (Иванова) Анна
Мать ребёнка: Иванова (Емельянова) Ефимья
Рождение ребёнка
17.05.1926
Сын: Иванов Виктор
Мать ребёнка: Иванова (Емельянова) Ефимья
Смерть
Неизвестно