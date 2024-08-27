Иванов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Емельянова) Ефимья

Рождение ребёнка
17.05.1924

Дочь: Свеженцева (Иванова) Анна

Мать ребёнка: Иванова (Емельянова) Ефимья

Рождение ребёнка
17.05.1926

Сын: Иванов Виктор

Мать ребёнка: Иванова (Емельянова) Ефимья

Смерть
Неизвестно

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