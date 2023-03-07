Большаков Осип Антонович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Хлебникова Марина Осипова
Мать ребёнка: Большакова Елена
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Прасковья Осипова
Мать ребёнка: Большакова Елена
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Фекла Осипова
Мать ребёнка: Большакова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова Елена
Смерть
Неизвестно