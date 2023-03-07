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Большаков Осип Антонович

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Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Большаков Антон Силантьевич

Мать: Большакова Марина Ивановна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Хлебникова Марина Осипова

Мать ребёнка: Большакова Елена

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Прасковья Осипова

Мать ребёнка: Большакова Елена

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Фекла Осипова

Мать ребёнка: Большакова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Елена

Смерть
Неизвестно
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