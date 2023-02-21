Кудымов Семен Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудымов Семен Лукич

Кудымов Семен Лукич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

28.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Согласно донесениям послевоенного периода от 12.09.1946 г. № 60342, место рождения указано как "Коми-Пермяцкий округ, Кудымкарский район".
Призыв на военную службу
29.08.1941
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Призван в РККА Красноуральский ГВК, Свердловская область.
Бракосочетание
До ?.08.1941

Жена: Кудымова Марфа Максимовна

Смерть
28.12.1941
Согласно донесениям послевоенного периода от 12.09.1946 г. № 60342: "По словам вернувшегося из армии товарища погиб 28 декабря 1941 года, подорвался на мине (Калининский фронт)" Увековечен в "Книга П... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close