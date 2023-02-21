Кудымов Семен Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти28.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Согласно донесениям послевоенного периода от 12.09.1946 г. № 60342, место рождения указано как "Коми-Пермяцкий округ, Кудымкарский район".
Призыв на военную службу
29.08.1941
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Призван в РККА Красноуральский ГВК, Свердловская область.
Бракосочетание
До ?.08.1941
Смерть
28.12.1941
Согласно донесениям послевоенного периода от 12.09.1946 г. № 60342: "По словам вернувшегося из армии товарища погиб 28 декабря 1941 года, подорвался на мине (Калининский фронт)" Увековечен в "Книга П... Показать все