Фетисов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Сын: Фетисов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Фетисова (Пиляева) Александра Кирилловна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: (Фетисов) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Фетисова (Пиляева) Александра Кирилловна
Смерть
1974
Причина смерти: Утонул