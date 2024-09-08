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Фетисов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетисова (Пиляева) Александра Кирилловна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Фетисов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Фетисова (Пиляева) Александра Кирилловна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: (Фетисов) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Фетисова (Пиляева) Александра Кирилловна

Смерть
1974
Причина смерти: Утонул

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