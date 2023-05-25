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Феопепт Конанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Конан Трофимов

Мать: Анна Данилова

Смерть
1800