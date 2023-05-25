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Феопепт Конанов
Феопепт Конанов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1773
Дата смерти
1800
Пол
Мужской
Отец
Конан Трофимов
1751 г.р.
Мать
Анна Данилова
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Конан Трофимов
Мать:
Анна Данилова
Смерть
1800
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