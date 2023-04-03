(Елунина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Елунин Андрей
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Настасия
Отец ребёнка: Елунин Андрей
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Елунин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елунин Андрей
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно