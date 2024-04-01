Лузин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лузин ? Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Лузина Аграфена (Агриппина) Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Сарафанова (Лузина) Вера Васильевна
Мать ребёнка: не указана