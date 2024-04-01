Лузин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛузин Василий

Лузин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин ? Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Лузина Аграфена (Агриппина) Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Сарафанова (Лузина) Вера Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.