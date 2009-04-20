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Печенкин Арсений Артемович
Печенкин Арсений Артемович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.2009
Пол
Мужской
Отец
Печенкин Артем Викторович
Мать
Печенкина Лариса Александровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.2009
Отец:
Печенкин Артем Викторович
Мать:
Печенкина Лариса Александровна
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