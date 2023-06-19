Дёмин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмин Владимир

Место рождения

Ясный, Ясненский, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ясный, Ясненский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Ясный, Ясненский, Оренбургская область