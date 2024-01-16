Тузова (Летовальцева) Елена Петровна
Место рожденияд. Харитоновская, Скорюково тож
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Тузов Николай Ларионович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Тузов Николай Ларионович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно