Тузова (Летовальцева) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тузова (Летовальцева) Елена Петровна

Место рождения

д. Харитоновская, Скорюково тож

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Летовальцев Пётр Егорович

Мать: Летовальцева Пелагея Самойловна (Самсоновна?)

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тузов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Тузов Николай Ларионович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1823

Сын: Тузов Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Тузов Николай Ларионович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тузов Николай Ларионович

Смерть
Неизвестно
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