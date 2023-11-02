Кауц Эмма Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Кауц Эмануил Эммануилович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Кауц Эмануил Эммануилович
Рождение ребёнка
29.02.1928
Дочь: Кауц Роза Эмануиловна
Отец ребёнка: Кауц Эмануил Эммануилович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кауц Фрида Эмануиловна
Отец ребёнка: Кауц Эмануил Эммануилович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Кауц Эмануил Эммануилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно