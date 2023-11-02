Кауц Эмма Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКауц Эмма Ивановна

Кауц Эмма Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кауц Иван Эмануилович

Отец ребёнка: Кауц Эмануил Эммануилович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кауц Василий Эмануилович

Отец ребёнка: Кауц Эмануил Эммануилович

Рождение ребёнка
29.02.1928

Дочь: Кауц Роза Эмануиловна

Отец ребёнка: Кауц Эмануил Эммануилович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кауц Фрида Эмануиловна

Отец ребёнка: Кауц Эмануил Эммануилович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кауц Георгий Эмануилович

Отец ребёнка: Кауц Эмануил Эммануилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кауц Эмануил Эммануилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close