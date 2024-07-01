Чубаков Матвей Антонович
Место рождения
Дата рождения13.11.1869
Дата смерти24.05.1870
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1869
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Матвей, родился 13 ноября, крещен 16 ноября 1869 г. Родители: села Красного Яра кресть... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.05.1870
Причина смерти: от кори | В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда значится села Красного яра крестьянина собственника Антона Ассикритова сын Матвей, 8 мес... Показать все