Чубаков Матвей Антонович 13.11.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чубаков Матвей Антонович

Место рождения

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.11.1869

Дата смерти

24.05.1870

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1869

Отец: Чубаков Антон Ассикритович

Мать: Чубакова (Моткова) Матрона Васильевна

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Матвей, родился 13 ноября, крещен 16 ноября 1869 г. Родители: села Красного Яра кресть... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.05.1870
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от кори | В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда значится села Красного яра крестьянина собственника Антона Ассикритова сын Матвей, 8 мес... Показать все

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