Ошлоков Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
15.09.1906 ст.
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Ошлокова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
19.06.1908 ст.
Дочь: Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Ошлокова Александра Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно