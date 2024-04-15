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Ошлоков Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Жена: Ошлокова Александра Васильевна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
15.09.1906 ст.

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Ошлокова Александра Васильевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.06.1908 ст.

Дочь: Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Ошлокова Александра Васильевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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