Кислова (Постовалова) Дарья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислова (Постовалова) Дарья Владимировна

Место рождения

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1991

Отец: Постовалов Владимир Петрович

Мать: Постовалова Светлана Леонтьевна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край