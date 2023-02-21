Рыболовлева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыболовлева Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1923

Муж: Рыболовлев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рыболовлев Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Рыболовлев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Гривняк Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Рыболовлев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1936

Сын: Рыболовлев Олег Владимирович

Отец ребёнка: Рыболовлев Владимир Иванович

Смерть
16.12.1977
Гирвас, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
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