Рыболовлева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
1924
Сын: Рыболовлев Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Рыболовлев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Гривняк Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Рыболовлев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1936
Сын: Рыболовлев Олег Владимирович
Отец ребёнка: Рыболовлев Владимир Иванович
Смерть
16.12.1977
Гирвас, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия